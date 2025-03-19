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علوم الدار

«حكماء المسلمين»: يوم زايد للعمل الإنساني يجسد معاني العطاء والأخوة الإنسانية

«حكماء المسلمين»: يوم زايد للعمل الإنساني يجسد معاني العطاء والأخوة الإنسانية
19 مارس 2025 21:15

أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يجسد الاحتفاء بأسمى معاني العطاء والتسامح والأخوة الإنسانية، وذلك استلهامًا من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيَّب الله ثراه»، في نشر قيم الخير والمحبة والسلام والرحمة والتكافل بين البشر، على اختلاف أجناسهم وألوانهم.
وقال سعادة المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» جعل من بلاده نموذجًا رائدًا في نشر قيم المحبَّة، والتسامح، والأخوة الإنسانية، ومد يد العون لكل محتاج، وترك إرثًا خالدًا مستدامًا وملهمًا لكل محبي الخير والسلام والتعايش حول العالم، فاستحق أن يُخلَّد التاريخ ذكراه بأحرف من نور، مشيرًا إلى أنَّ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تسير على نهج القائد المؤسس من خلال مبادراتها المتنوعة، ومشروعاتها الرائدة، التي تنشر الخير والمحبة في مختلف أنحاء العالم.

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