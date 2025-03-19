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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
19 مارس 2025 21:51

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها (10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س).
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41، والمد الثاني عند الساعة 04:10، والجزر الأول عند الساعة 10:32، والجزر الثاني عند الساعة 21:37.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:46، والمد الثاني عند الساعة 00:21، والجزر الأول عند الساعة 18:42، والجزر الثاني عند الساعة 07:39.

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المصدر: وام
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