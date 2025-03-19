«دبي الرقمية» تطلق برنامجاً لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

أبرمت «دبي الرقمية» اتفاقية استراتيجية مع شركة «مايكروسوفت»؛ بهدف تطوير معارف ومهارات الموظفين الحكوميين في علوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خلق ثقافة معرفية وتطبيقية لدى القطاعات الحكومية كافة في هذا المجال الحيوي، الأمر الذي يعزز الابتكار ويدفع قدماً نحو ترسيخ أُسس اقتصاد ومجتمع المعرفة الرقمي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

تتضمن المبادرة برنامجاً تدريبياً بثلاثة مسارات، تبدأ بمسار مطوري تقنية المعلومات، الذي يستهدف فئات عديدة، منها الموظفون الذين لديهم فهم أساسي للتكنولوجيا، ويرغبون في اكتساب المزيد عن الذكاء الاصطناعي، مطورو البرامج ذوو الخبرة وعلماء البيانات، بالإضافة إلى مديري المشاريع، الخبراء الفنيين ومحترفي الموارد البشرية. كما يستهدف المسار محترفي الأعمال ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات وعلماء البيانات.

ويتبع ذلك مسار الموظفين الذي تم إطلاقه مؤخراً تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي للجميع»؛ بهدف رفع مستوى الموظفين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير مهاراتهم، من خلال تقديم نظرة شاملة على تاريخ الذكاء الاصطناعي وتقنياته واتجاهاته المستقبلية وتأثيره على مختلف المجالات. ويشار إلى أن مسار «الذكاء الاصطناعي للجميع» متاح على نظام إدارة التعلم (LMS).

أما المسار الثالث فيشمل المدراء التنفيذيين، ويركز على المحتوى الخاص بالذكاء الاصطناعي للقيادات التنظيمية.

وعلق حمد عبيد المنصوري، مدير عام «دبي الرقمية» على المبادرة قائلاً: «يعد تطوير المهارات والمواهب الرقمية محوراً مهماً في استراتيجيتنا لرقمنة الحياة في دبي تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة. ويعد الذكاء الاصطناعي اليوم هو الأساس الذي تقوم عليه خططنا لتسريع وتيرة صنع المستقبل، بما يعزز ريادة دبي ومكانتها الطليعية كنموذج للمدن الرقمية التي تسخر التكنولوجيا لخدمة الإنسان. ولتحقيق ذلك، نحرص على تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال محلياً وعالمياً».