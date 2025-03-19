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علوم الدار

«محمد بن راشد للفضاء» يدعو للمشاركة في الأسبوع الجيومكاني

فعاليات الأسبوع الجيومكاني تعزز مهارات تطبيق التقنيات الجغرافية (من المصدر)
20 مارس 2025 02:42

آمنة الكتبي (دبي) 

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دعا مركز محمد بن راشد للفضاء للحضور والمشاركة في الأسبوع الجيومكاني 2025، حيث يقام الحدث في إمارة دبي، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد، في الفترة من 7 إلى 11 أبريل 2025، تحت عنوان «المسح التصويري والاستشعار عن بُعد من أجل غدٍ أفضل».
ويستقطب الحدث أبرز الخبراء عالمياً في مجال المسح التصويري والاستشعار عن بُعد، والعلوم الجيومكانية، على مدار 6 أيام من الاستكشاف والتعاون والإلهام، حيث يعرض أبحاثاً، ويتضمن جلسات نقاشية تدعم التقدم العلمي، والعروض الشفهية التي تمثل أحدث التقنيات الجيومكانية المصممة لتعزيز التطور العلمي والمساهمة في مستقبل مستدام لكوكب الأرض، بالإضافة إلى المعرض العلمي لأكبر الشركات المحلية والعالمية في هذا المجال.
ويمثل هذا الحدث فرصة جيدة لتعزيز أوجه التواصل، مع التركيز على توفير منصة تجمع بين مقدمي الخدمات في الصناعة وقادة العمليات الفضائية لتعزيز التحالفات الاستراتيجية والشراكات التجارية، كما يتيح الحدث فرصة فريدة لقادة صناعة الأقمار الاصطناعية، والمسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى، كما يمثل الأسبوع الجيومكاني 2025 منصة فريدة تجمع بين الطلاب الدوليين، وطلاب الدراسات العليا، والعلماء، والمهنيين في مجالات متعددة، لتبادل الفهم، وتعزيز المهارات في تطبيق التقنيات الجغرافية المكانية، يشكل هذا الحدث بيئة تفاعلية تعزز التعاون وتبادل الأفكار، ما يسهم في دعم نمو وتقدم جميع المشاركين.
وتشهد دورة عام 2025 ورش عمل تحمل 16 عنواناً وموضوعاً، بما يشمل استخدام رصد الأرض، والذكاء الاصطناعي الجيومكاني لإدارة مخاطر الكوارث، واستشعار الكواكب عن بُعد وإعداد الخرائط الخاصة بها، حيث يهدف الحدث إلى تعزيز التواصل بين مختلف مجتمعات، حيث سيتم تنظيم ورش العمل داخل الجمعية العالمية للمسح الجوي والاستشعار عن بُعد، وخارجها، وبالتالي زيادة وضوح وتأثير نشاطات الجمعية سنوياً، كما يوفر الأسبوع فرصة مثيرة لدعم الأعضاء، والمشاركة في فعاليات الجمعية العالمية للمسح الجوي، والاستشعار عن بُعد.

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مركز محمد بن راشد للفضاء
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