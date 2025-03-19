النائب العام للاتحاد: نستذكر الإرث الإنساني للشيخ زايد

أبوظبي (وام)

أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وما قدّمه من مبادرات إنسانية جليلة للبشرية.

وأضاف أن القيادة الحكيمة تسير على نهجه، انطلاقاً من إيمانها بأن العطاء والعمل الخيري والإنساني في الإمارات يمثلان استراتيجية عمل وطنية قائمة على الاستدامة.

وأشار إلى أن هذه المناسبة محطة نستقي منها الدروس ونستلهم منها كيف يكون الإنسان عوناً لأخيه الإنسان في أرفع مثال، فقد أرسى الوالد المؤسس، بأقواله وأفعاله، منظومة القيم الإنسانية في دولة الإمارات، التي تواصل اليوم، مسيرتها الريادية في العطاء، ممتدةً بأعمالها الخيرية والإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم.