علي سعيد النيادي: «يوم زايد للعمل الإنساني» تجسيد حي لإرث العطاء والرحمة والخير

أبوظبي (وام)

قال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن يوم زايد للعمل الإنساني تجسيد حي لإرث العطاء والرحمة والخير الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في هذه الأمة، وامتد ليصبح نهجاً راسخاً في دولة الإمارات، يشكل جزءاً لا يتجزأ من هويتها ومسيرتها التنموية والإنسانية.

وقال: «على خطاه، سارت الإمارات، فأصبحت من أكبر الدول المساهمة في العمل الإنساني والإغاثي حول العالم، من حملات الإغاثة العاجلة في أوقات الكوارث والأزمات، إلى المشاريع التنموية التي تمكّن الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل مستدام، لم تتوقف الإمارات يوماً عن أداء رسالتها الإنسانية، واضعةً الإنسان في قلب أولوياتها».

وأكد أنه في هذا اليوم، نجدد التزامنا بالسير على نهج زايد، والاستمرار في تعزيز الجهود الإنسانية، وتوسيع نطاق العون ليصل إلى كل محتاج، أينما كان.