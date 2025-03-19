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ولي عهد رأس الخيمة: الشيخ زايد حي في ذاكرة العالم بفضل أياديه البيضاء

ولي عهد رأس الخيمة: الشيخ زايد حي في ذاكرة العالم بفضل أياديه البيضاء
20 مارس 2025 02:44

رأس الخيمة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة حية نستذكر فيها قيم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيرته الخالدة وبصماته التي لا تغيب، وعطاءه اللامحدود، وجهوده في مد يد العون والغوث للمحتاجين في جميع أقطار العالم.
وأضاف سموه بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، أن الوالد المؤسس حي في ذاكرة العالم بفضل أياديه البيضاء التي امتدت للجميع بلا استثناء، وبغض النظر عن اللون أو العرق أو الجنس أو الدين، وجهوده التي تتجلى فيها معاني التسامح والإنسانية الكبيرة التي تلهم جميع الشعوب، مشيراً إلى أن سيرته المؤثرة وأعماله العظيمة تلهم الأجيال في جميع بقاع الأرض. 
وقال سموه: «يوم زايد للعمل الإنساني يوم من الأيام الوطنية وفرصة نستذكر فيها نعم الله بأن حبانا قيادة عظيمة وحكيمة تقدم للعالم أنموذجاً في الإنسانية والعطاء، بنت الدولة على أسس الخير».

محمد بن سعود القاسمي
ولي عهد رأس الخيمة
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