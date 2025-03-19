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أحمد النعيمي: «يوم زايد للعمل الإنساني» يوم تتجدّد فيه روح العطاء والخير

أحمد النعيمي: «يوم زايد للعمل الإنساني» يوم تتجدّد فيه روح العطاء والخير
20 مارس 2025 02:43

عجمان (الاتحاد)

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أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن يوم التاسع عشر من رمضان في كل عام هو مناسبة وطنية تجسّد القيم السامية التي غرسها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ فهو يوم تتجدّد فيه روح العطاء والخير، وتُستحضر المآثر الخيرية والإنسانية التي امتدت آثارها إلى مختلف بقاع العالم؛ ليظل نهج الإمارات في العمل الإنساني نموذجاً عالمياً يُحتذى به.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، في كلمة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، إن الإمارات تستذكر في هذا اليوم بفخر إرث الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي جعل من العطاء نهجاً راسخاً لدولة الإمارات، مجدداً العهد على الاستمرار في هذا النهج النبيل.
وأكد حرص الدائرة على دعم المبادرات الخيرية والمجتمعية التي تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في نشر الخير داخل الدولة وخارجها، ومواصلة التزامها بمسيرة الخير، وحرصها على المساهمة الفاعلة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للجميع.

أحمد بن حميد النعيمي
أحمد النعيمي
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