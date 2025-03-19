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علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل

طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل
19 مارس 2025 22:46

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع لاري إليسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة أوراكل.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «استعرضت مع لاري إليسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة أوراكل خلال لقائنا في واشنطن آخر تطورات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ودورها التحولي في تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة، كما بحثنا فرص التعاون والاستثمار في هذا المجال».
وأضاف سموه: «نتطلع إلى مواصلة العمل المشترك مع شركائنا في كافة المجالات الحيوية، وتوسيع التعاون الاستراتيجي، وتعزيز الحلول المدعومة بالابتكار في مختلف القطاعات».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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