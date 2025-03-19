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علوم الدار

تحليل وإصدار نتائج الفصل الثاني بدءاً من 21 مارس

أرشيفية
20 مارس 2025 02:44

دينا جوني (دبي) 

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اختتم طلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم، سباق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2024 - 2025، والتي بدأت في 10 مارس الجاري، واستمرت حتى يوم أمس 19 الجاري. ووفقاً للتقويم الأكاديمي المعتمد، يتم تحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني وإصدارها خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل المقبل.
وقد أدى طلبة الصفوف من التاسع لغاية الثاني عشر الاختبار في مادة الأحياء، ليختتموا بها امتحانات نهاية الفصل الثاني. 
وقد تم توزيع الامتحان على فترتين، بدأت الفترة الأولى من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحاً، واستهدفت طلاب الصف التاسع المتقدم، والعاشر، والحادي عشر المسار العام. أما الفترة الثانية، فبدأت من الثانية عشرة حتى الثانية ظهراً، حيث أدى خلالها طلاب الصف الحادي عشر المتقدم، وطلاب الصف الثاني عشر العام، إضافة إلى طلاب الصف الثاني عشر المتقدم امتحانهم في مادة الأحياء.
وتبدأ إجازة الربيع للطلبة في 24 مارس الجاري وتستمر حتى 13 أبريل المقبل، بما يعادل ثلاثة أسابيع، فيما يبلغ إجمالي عدد أيام إجازة الربيع للهيئات التدريسية والفنية والإدارية أسبوعين، تبدأ في 31 مارس الجاري وتستمر إلى 13 أبريل المقبل.
ويتخلّل إجازة الربيع للطلبة والكوادر التربوية، عطلة عيد الفطر المبارك في الفترة من 29 مارس إلى 1 أبريل المقبل، على أن يبدأ دوام الطلبة والهيئات بأنواعها في 14 أبريل المقبل.
وتخضع الهيئات التدريسية والفنية والإدارية والقيادات المدرسية في الميدان التربوي إلى برنامج التطوير المهني في الفترة من 24 إلى 28 مارس الجاري، ويبدأ دوام الطلبة والكوادر التربوية كافة للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024 - 2025 في 14 أبريل المقبل.

امتحانات الفصل الثاني
امتحانات نهاية الفصل الثاني
الفصل الدراسي الثاني
امتحانات الفصل الدراسي الثاني
الإمارات
وزارة التربية والتعليم
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