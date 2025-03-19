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ثاني الزيودي: نهج ثابت في العمل الخيري حول العالم

ثاني الزيودي
20 مارس 2025 02:42

أبوظبي (وام)

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قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة نتذكر فيها بكل فخر واعتزاز الإرث الإنساني للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أصبح نهجاً ثابتاً لدولة الإمارات، ترعاه وتدعمه قيادتنا الرشيدة، كما تحول إلى مبادرات ملهمة ترسخ مكانة الدولة عالمياً في العمل الإغاثي والإنساني، عبر تبني مشاريع تنموية تساهم في الارتقاء بحياة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، وليس فقط تقديم المعونات والمساعدات الإغاثية لها. 
وأكد أن الإرث الإنساني للوالد المؤسس الشيخ زايد أصبح أيضاً ثقافة يومية يمارسها أبناء الوطن لمد يد العون للمحتاجين، لتتواصل مسيرة العطاء والخير عبر الأجيال. 
وأضاف أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يؤكد التزام الدولة بنهجها الثابت في دعم أوجه العمل الخيري والإنساني حول العالم، عبر العديد من المبادرات الإنسانية الخلاقة الهادفة إلى تخفيف وطأة معاناة الإنسان، والارتقاء بحياة الناس بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو عرقهم.

ثاني الزيودي
الإمارات
الشيخ زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
العمل الإنساني
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