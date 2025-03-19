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أحمد بالهول الفلاسي: «يوم زايد للعمل الإنساني» محطة سنوية لاستحضار القيم السامية

أحمد بالهول الفلاسي
20 مارس 2025 02:42

دبي (وام)

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أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» محطة سنوية مهمة لاستحضار القيم السامية التي أرساها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي جعلت من العطاء والعمل الإنساني ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات. 
وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة، إن هذا اليوم فرصة لتجديد العهد بتلك القيم النبيلة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هويتنا، ووسيلة من خلالها نواصل تقديم الدعم والمساندة للشعوب المحتاجة، حتى أصبحت دولة الإمارات منارة للعمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن اسم الشيخ زايد ارتبط بالعديد من المبادرات الإنسانية التي ساهمت في تغيير حياة الملايين، وما زالت هذه المبادئ راسخة في فكرنا ورؤيتنا للمستقبل، ونواصل السير على نهجه، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من العطاء قيمة أساسية لا تقتصر على الجوانب التنموية فحسب، بل تمتد لتشمل كل قطاعات العمل الإنساني. وأكد معالي الدكتور الفلاسي أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، هو دعوة متجددة لتعزيز روح العطاء، والمساهمة في خدمة الإنسانية بأسرها.

أحمد بالهول الفلاسي
الإمارات
الشيخ زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
العمل الإنساني
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