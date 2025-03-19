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علوم الدار

عبدالرحمن العور: «يوم زايد للعمل الإنساني» تجسيد للقيم الوطنية الراسخة

عبد الرحمن العور
20 مارس 2025 02:42

دبي (الاتحاد)

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قال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «يمثل يوم زايد للعمل الإنساني تجسيداً للقيم الوطنية الراسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أرسى دعائمها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من عمل الخير نهجاً ثابتاً لدولة الإمارات، حيث نجدد في هذا اليوم، التزامنا الراسخ بمواصلة هذه المسيرة في القطاعات والمجالات كافة، لنساهم بنشر قيم الإنسانية والتضامن التي أصبحت قرينة باسم وطننا، وجعلت منه نموذجاً يُقتدى به عالمياً في دعم الإنسان وإثراء جودة الحياة».
وأضاف معاليه: «إن الاستثمار في الإنسان وتطويره وتمكينه يُعد ركيزة أساسية في رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء مجتمع العلم والمعرفة القادر على دعم وترسيخ العمل الإنساني».
وأشار معاليه إلى أهمية تكامل جهود تطوير قطاع التعليم العالي وتعزيز تنافسيته، مع العمل المتواصل لتطوير سوق العمل في الدولة؛ ليكون رائداً وتنافسياً وجاذباً للكفاءات وممكناً للمواطنين، لافتاً إلى أن هذا الربط والتكامل بين التعليم وتطوير الموارد البشرية، والارتقاء بسوق العمل، يساهم في بناء أجيال شابة تمتلك العلوم والمعارف والمهارات.

عبد الرحمن العور
الإمارات
الشيخ زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
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