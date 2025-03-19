عمر العلماء: الإمارات ترسخ مسيرة زايد ونهج العمل الإنساني

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد الإرث العظيم الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس رسالة دولة الإمارات العالمية، بترسيخ مسيرة الشيخ زايد، رحمه الله، ومواصلة تعزيز نهج العمل الإنساني المستدام الهادف لإحداث أثر إيجابي في الدول والمجتمعات حول العالم.

وقال معالي عمر سلطان العلماء: «بفضل الله، وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ترسخ دولة الإمارات نهجاً عنوانه العطاء، ومضمونه الخير والتعاون مع المجتمعات من مختلف الخلفيات والثقافات، لأننا في وطن يؤمن بأن الأعمال الإنسانية هي أسمى صور الحضارة، وهي جوهر رسالة الإمارات للعالم».

وأضاف معاليه: «نستذكر في هذه المناسبة العزيزة، ما قدمته دولة الإمارات منذ تأسسيها حتى اليوم، من أعمال ومساهمات إنسانية غطت مختلف أنحاء العالم، معاهدين قيادتنا الرشيدة بمواصلة العمل لتعزيز الخير والعطاء سمة لمجتمع الإمارات، وثقافة أصيلة نتناقلها عبر الأجيال».