الخميس 20 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمر العلماء: الإمارات ترسخ مسيرة زايد ونهج العمل الإنساني

عمر العلماء
20 مارس 2025 02:42

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«مساجد زايد».. مراكز حضارية لنشر التعايش والتسامح حول العالم
طحنون بن زايد: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية تُبنى عليها معالم المستقبل

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد الإرث العظيم الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس رسالة دولة الإمارات العالمية، بترسيخ مسيرة الشيخ زايد، رحمه الله، ومواصلة تعزيز نهج العمل الإنساني المستدام الهادف لإحداث أثر إيجابي في الدول والمجتمعات حول العالم.
وقال معالي عمر سلطان العلماء: «بفضل الله، وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ترسخ دولة الإمارات نهجاً عنوانه العطاء، ومضمونه الخير والتعاون مع المجتمعات من مختلف الخلفيات والثقافات، لأننا في وطن يؤمن بأن الأعمال الإنسانية هي أسمى صور الحضارة، وهي جوهر رسالة الإمارات للعالم».
وأضاف معاليه: «نستذكر في هذه المناسبة العزيزة، ما قدمته دولة الإمارات منذ تأسسيها حتى اليوم، من أعمال ومساهمات إنسانية غطت مختلف أنحاء العالم، معاهدين قيادتنا الرشيدة بمواصلة العمل لتعزيز الخير والعطاء سمة لمجتمع الإمارات، وثقافة أصيلة نتناقلها عبر الأجيال».

عمر العلماء
الإمارات
الشيخ زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
العمل الإنساني
آخر الأخبار
عائلة فلسطينية نازحة من شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يشن «عملية برية محدودة» في غزة
اليوم 02:46
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
الأخبار العالمية
جولة جديدة من المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية الأحد
اليوم 02:46
عائلة تتناول طعام الإفطار في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطاع غزة يدخل رسمياً أولى مراحل المجاعة
اليوم 02:46
دبابة سورية تتجه نحو الحدود مع لبنان عقب اشتباكات مع مسلحين (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يغلق 4 معابر غير شرعية مع سوريا
اليوم 02:46
أطفال فلسطينيون نازحون في مدينة رفح بغزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر: خطة إعمار غزة صُممت لضمان بقاء الفلسطينيين في وطنهم
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©