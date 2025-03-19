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علوم الدار

محمد الحسيني: «يوم زايد للعمل الإنساني» محطة مضيئة في مسيرة العطاء الإماراتية

محمد الحسيني
20 مارس 2025 02:42

دبي (الاتحاد)

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قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يجسد يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، محطة مضيئة في مسيرة العطاء الإماراتية، ويخلّد إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى نهجاً راسخاً للعمل الإنساني والتضامن والعطاء، ليصبح ثقافة متجذرة في دولة الإمارات، ونهجاً تسير عليه قيادتها الرشيدة». 
وأضاف معاليه في تصريح، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «يؤكد هذا اليوم المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني، حيث تواصل جهودها لتعزيز التكافل العالمي، ومد يد العون ومساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لا ينفصلان عن قيم التعاون والمساندة. وانسجاماً مع هذا النهج، تكرس وزارة المالية دورها في دعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً ورفاهية، من خلال تطوير سياسات مالية مستدامة تعزز النمو الشامل، وتدعم المشاريع التنموية والخيرية التي تعود بالنفع على الإنسانية جمعاء».
وتابع معاليه: «بهذه المناسبة، نجدد العهد على مواصلة مسيرة البذل والعطاء التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس، مستلهمين من رؤيته الحكيمة قيم الخير والتآخي».

محمد الحسيني
الإمارات
الشيخ زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
العمل الإنساني
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