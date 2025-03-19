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علوم الدار

مركز باحثي الإمارات يحصد جائزة «شجرة السلام» في فرنسا

مركز باحثي الإمارات يحصد جائزة «شجرة السلام» في فرنسا
20 مارس 2025 02:41

باريس (وام)

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حصد مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، جائزة «شجرة السلام»، خلال مشاركته في فعالية «إفطار السلام» التي نظمتها رابطة أئمة فرنسا في باريس. ويأتي التكريم اعترافاً بدور المركز في دعم الأبحاث المعنية بالتسامح، وتعزيز ثقافة التعايش، بالإضافة إلى النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح.
وتسلم الجائزة كل من الدكتور فواز حبال، الأمين العام للمركز، والدكتور فراس حبال، رئيس المركز، نائب رئيس مجلس الأمناء، وذلك خلال حفل حضره نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والدينية والفكرية، من بينهم معالي إليزابيث بورن، رئيسة وزراء فرنسا السابقة، ومعالي ثاني محمد، وزير الفرنكوفونية في فرنسا، وفهد سعيد الرقباني، سفير دولة الإمارات لدى فرنسا، فيما أشاد الحضور بدور المركز في ترسيخ قيم الحوار بين الثقافات عبر بحوثه الأكاديمية الرائدة.
وقال الدكتور فراس حبّال، رئيس مركز باحثي الإمارات، نائب رئيس مجلس الأمناء: «هذا التكريم يعكس التزامنا المستمر بتقديم أبحاث علمية تدعم ثقافة التسامح والتعايش العالمي. فالحوار بين الحضارات ليس مجرد مفهوم نظري، بل ضرورة ملحّة في عالمنا اليوم، ونحن نسعى من خلال بحوثنا ومؤتمراتنا إلى نشر هذه القيم على نطاق أوسع». ويأتي حصول المركز على جائزة «شجرة السلام» تتويجاً للنجاحات التي حققتها النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح، حيث استقطب الحدث أكثر من 100 متحدث عالمي و3200 مشارك من 70 دولة، وشهد عرض 20 ورقة بحثية حول قضايا التسامح والتعايش، إضافة إلى 10 عروض ثقافية وفنية عكست التنوع الحضاري والانفتاح الثقافي. 

الإمارات
فرنسا
التسامح
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