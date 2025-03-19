هيئة الأوقاف السعودية: الإمارات نموذج عالمي للعمل الإنساني ونهج الشيخ زايد مستمر

أبوظبي (وام)

قال عبدالرحمن محمد العقيل، نائب محافظ المصارف والبرامج التنموية بهيئة الأوقاف السعودية، وأحد ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى مفهوماً إنسانياً راسخاً في منظومة الإمارات، وهو النهج الذي واصلته القيادة الرشيدة، ليجعل من الدولة رمزاً للعطاء والعمل الإنساني.

وقال، إن المساعدات التي تقدمها الإمارات تصل إلى مختلف أنحاء العالم، حتى بات تأثيرها الإنساني واسع النطاق لا تغيب عنه الشمس، نظراً لاتساع رقعة الدول المستفيدة من مبادراتها الخيرية.

وأضاف، أن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني سنوياً يمثل فرصة مثالية لتعزيز قيم العطاء والتراحم بين الأجيال، سواء في الإمارات أو في العالم العربي والإسلامي، بل وعلى مستوى العالم أجمع، مشيراً إلى أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، كان قائداً استثنائياً في مجال العمل الإنساني، وترك إرثاً خالداً في هذا المجال.

ولفت إلى أن الإمارات تحرص على إحياء هذه المناسبة من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تكرس قيم العمل الإنساني، مما يعزز ثقافة العطاء لدى المواطنين والمقيمين على أرضها.