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علوم الدار

محمد القرقاوي: العمل الإنساني سمة مميزة مرتبطة باسم الإمارات

محمد القرقاوي
20 مارس 2025 02:42

دبي (الاتحاد)

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أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الإمارات، قيادة وحكومة ومجتمعاً، تحتفي في «يوم زايد للعمل الإنساني»، بإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل العطاء نهجاً ثابتاً في مسيرة تنموية مستدامة، محورها الإنسان، وحوّل العمل الإنساني إلى سمة مميزة مرتبطة باسم الإمارات.
وقال: «إن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد قيم العطاء المتجذرة في النسيج المجتمعي لدولة الإمارات، التي زرع بذرتها وأرسى دعائمها الشيخ زايد، رحمه الله، ويمثل محطة سنوية لتجديد عهد زايد، وإرث زايد الإنساني، والانطلاق منه نحو آفاق جديدة». 
وأضاف: «نستذكر في هذا اليوم، خير الشيخ زايد على شعبه ووطنه، وإنسانيته العظيمة، وأياديه البيضاء التي امتدت إلى مختلف دول العالم، ونهجه الإنساني في جعل الإيثار والتضامن صفة شعب ومجتمع الإمارات، ونعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة مسيرة الخير، والعمل بروح الفريق الواحد لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للعطاء، والعمل من أجل خير الإنسان».

محمد القرقاوي
الإمارات
الشيخ زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
العمل الإنساني
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