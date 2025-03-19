سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ملتقى حديث الاتصال الحكومي السنوي

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، في منطقة الجادة، إطلاق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فئة «البصمة الاتصالية المتميزة في جودة الحياة»، والمخصّصة للجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، ضمن فئات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي يُفتح باب الترشّح لفئاتها المتنوعة اعتباراً من الموافق 20 مارس 2025.

جاء ذلك، خلال ملتقى حديث الاتصال الحكومي السنوي الذي يضم أعضاء شبكة الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة، حيث يُشكّل الملتقى منصةً حوارية للجهات الحكومية، يتم خلالها تبادل الخبرات، واستعراض استراتيجيات الاتصال الحكومي الناجحة التي يمكن تعميمها والاستفادة منها.

ويأتي إطلاق الفئة الجديدة من الجائزة خلال الملتقى لإتاحة الفرصة للجهات الحكومية من أجل الاستعداد، والمنافسة ضمن «فئة البصمة الاتصالية المتميزة في جودة الحياة» التي سيتم تكريم الفائز بها في حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، خلال فعاليات الدورة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وتُبرز جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، مبادرات حكومة إمارة الشارقة المبتكرة التي تعكس تأثيراً إيجابياً في حياة الأفراد والمجتمع، كما تعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجّع أساليب الاتصال التي تعزّز الثقة بين المؤسسات الحكومية والجمهور، وذلك من أجل نشر أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي لتكون نموذجاً يحتذى به.