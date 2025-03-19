الحكام يواصلون تقبل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك

إمارات الدولة (وام)

واصل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، أمس، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأعربوا عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة على المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وواصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك بقصر الزاهر العامر.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، التهاني من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، والدكتور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام.

كما تقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من مسؤولي مؤسسة الاتحاد الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية، ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، الذين أعربوا عن خالص أمنياتهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده، بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، راجين المولى عز وجل، أن يديم هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ، ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مجموعة من الأطفال الأيتام الذين ترعاهم وتكفلهم مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، بالإضافة إلى 25 من حفظة القرآن الكريم بمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وذلك على مأدبة إفطار بقصر الزاهر العامر.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان، على جهود مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ومساهمتها في كفالة الأيتام بمختلف صور الدعم؛ ليعيشوا حياة كريمة. وقال سموه: «قيمنا الإسلامية تعلي من شأن الأيتام، وتحثنا على حفظ مكانتهم في المجتمع؛ ليكونوا أفراداً منتجين وصالحين لأنفسهم ومجتمعهم».

وأضاف سموه: «رعاية الأيتام والاهتمام بهم واجب إنساني ومسؤولية مجتمعية غايتها أن تحقق لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي، بما يعزز حياتهم ويضمن لهم مستقبلاً أفضل».

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان على الطبعة الجديدة من مصحف «حميد بن راشد النعيمي»، الذي يتولى تنفيذه مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم بعجمان. وأثنى سموه على جهود المركز في العناية بكتاب الله وطباعته ونشره، مؤكداً أنه يمثل منارة لتعزيز القيم الإسلامية، وترسيخ تعاليم ديننا الحنيف في قلوب الأجيال. وأضاف سموه «نفخر بالدور الرائد الذي يقوم به المركز في تحفيظ القرآن الكريم، وغرس الأخلاق الحميدة في نفوس الناشئة، وبناء جيل يحمل في قلبه نور الإيمان». وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، التهاني مع الأطفال وحفظة القرآن، بشهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يديم هذه المناسبة على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وعمران أنور شرف، مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة مها تيسير بركات، مساعد الوزير للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وعمر عبيد الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وعدد من رؤساء ومديري وممثلي المؤسسات الإعلامية في الدولة، وجموع المهنّئين بشهر رمضان الكريم.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي. وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بالشهر الفضيل من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.