منتدى أبوظبي للسلم ينظم إفطاره السنوي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم منتدى أبوظبي للسلم، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ورئيس منتدى أبوظبي للسلم، إفطاره السنوي في أجواء رمضانية مفعمة بروح التسامح والسلام، بحضور نخبة من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشخصيات العالمية البارزة في الفكر والدبلوماسية.

وألقى معالي العلامة عبد الله بن بيه كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن المنتدى، الذي أكمل عقده الأول، برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، يواصل جهوده في ترسيخ ثقافة السلم وتعزيز الشراكات الدولية لنشر قيم التعايش السعيد ووقف النزاعات.

وأوضح معاليه، أن المنتدى يعمل على صوغ استراتيجيته وتحيين أهدافه وفق نهج ورؤية القيادة الرشيدة للدولة في بعد نظرها ورؤيتها للمستقبل.