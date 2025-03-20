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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده
20 مارس 2025 09:46

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس قيس سعيد.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كمال المدوري رئيس الحكومة التونسية الشقيقة.

المصدر: وام
تونس
رئيس الدولة
الإمارات
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