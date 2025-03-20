"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الخميس.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 9.2 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.