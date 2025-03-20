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علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي

طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي
20 مارس 2025 12:29

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل والتز.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «اجتمعت في واشنطن اليوم مع مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل والتز، واستعرضنا الشراكة الإماراتية الأميركية في مختلف المجالات، وخاصة التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية والتعاون الاستثماري المشترك، كما تناولنا الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. الإمارات والولايات المتحدة تعملان معاً لمواجهة التحديات الراهنة، وتعظيم فرص التنمية والازدهار».

 

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