"أبوظبي للإسكان" تبدأ بتسليم مفاتيح مشروع الساد السكني

باشرت هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي العقاري، تسليم 306 فلل سكنية للمواطنين المستفيدين من مشروع "الساد" السكني في مدينة العين، بعد أن تم الانتهاء من تخصيص جميع مساكن المشروع للمواطنين المستفيدين من خدمات هيئة أبوظبي للإسكان.





يوفر المشروع فللاً سكنية تتكون من 5 غرف نوم بمساحة 505 أمتار مربعة، مبنية على قسائم سكنية مساحة كل منها 2025 متراً مربعاً، ومرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، تتكون من ثلاث مجمّعات تجارية تضم 18 متجراً، إلى جانب جامع ومسجدين بسعة إجمالية تصل إلى 2260 مُصلِّياً، و34 حديقة، ومركزاً مجتمعياً "مجلس"، ويمتد على مساحة 1.23 مليون متر مربع، بكلفة إجمالية بلغت 993.7 مليون درهم ويأتي ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل.



ويبرز المشروع التزام هيئة ابوظبي للإسكان بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في إمارة أبوظبي، كما يؤكد التزام الهيئة بتوفير حلول سكنية متكاملة تضمن رفاهية المواطنين وتساهم في تطوير المجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الرامية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين، بما يضمن الرفاه المعيشي والاستقرار الأسري.

