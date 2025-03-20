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باحثون من "نيويورك أبوظبي" يطوّرون خليطاً مبتكراً لاختبارات استكشاف القمر

باحثون من "نيويورك أبوظبي" يطوّرون خليطاً مبتكرا لاختبارات استكشاف القمر
20 مارس 2025 13:43

طور فريق من الباحثين بقيادة الدكتور ديميترا أتري في مختبر استكشاف الفضاء بجامعة نيويورك أبوظبي، خليطاً ترابياً مبتكراً ذا خواص تماثل خواص غبار القمر.

وبفضل خصائص هذا الخليط الذي يعرف باسم "غبار القمر المحاكي الإماراتي"، سيتمكّن العلماء من اختبار المعدّات والأجهزة التي يعتمد عليها مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.

ويعتبر تطوير المحاكيات الترابيّة أمراً أساسياً في التحضير لعمليّات استكشاف القمر بسبب صعوبة نقل كمّيّات كبيرة من تربة القمر إلى الأرض، وقد طوّر الباحثون هذا الخليط من الصخور الغنيّة بمادّة الآنورثوسايت الموجودة في الدولة، لتشابه التركيب المعدنيّ والكيميائيّ لهذه الصخور مع العيّنات من القمر مما يجعلها مناسبة لاختبار المعدات.

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صخور إماراتية تماثل «غبار القمر»

ويستخدم فريق جامعة نيويورك أبوظبي، الّذي يضمّ الباحث فيجنشواران كريشنا مورثي وعدداً من طلّاب البكالوريوس من الجامعة، المحاكاة لتقييم الأدوات لعمليّات المهمّة الرئيسيّة، بما في ذلك مرحلة الهبوط على سطح القمر واستكشافه والبناء واستخراج الموارد.

وقال الدكتور أتري، الباحث الرئيسيّ في مختبر استكشاف الفضاء بجامعة نيويورك أبوظبي إن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في استكشاف الفضاء، كما يساهم في الجهود العالميّة للتحضير للبعثات القمريّة المستقبليّة، وسيلعب خليط غبار القمر المحاكي الإماراتي دوراً أساسيّاً في اختبار أداء المركبات الجوّالة، وتدريب روّاد الفضاء، وفحص المعدّات القمريّة، فيساعد في كفاءة المهمات وتقليل مخاطر عمليات استكشاف القمر في المستقبل.

ويقع مختبر استكشاف الفضاء في جامعة نيويورك أبوظبي ضمن مركز الفيزياء الفلكيّة وعلوم الفضاء، وهو مكرّس لدعم علوم الكواكب واستكشاف الفضاء.

المصدر: وام
القمر
نيويورك أبوظبي
الفضاء
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