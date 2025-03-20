الجمعة 21 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الموارد البشرية لحكومة دبي تحدد إجازة عيد الفطر

«الموارد البشرية» لحكومة دبي
20 مارس 2025 14:15

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن عطلة عيد الفطر للعام 1446 هجري، يفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي اعتباراً من تاريخ 1 شوال 1446 ھ حتى 3 شوال 1446 ھ، وبما يُوافق ذلك من التقويم الميلادي، على أن يستأنَف الدوام الرسمي بتاريخ 4 شوال 1446 هـ. وأوضح التعميم أنه في حال أتم شهر رمضان المبارك 30 يوماً، فإن يوم 30 رمضان يُضاف إلى عطلة عيد الفطر المقررة.

واستثنى التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي يعمل موظفوها بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقّرر تلك الجهات مواعيد العمل للفئات المستثناة بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن حُسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.

أخبار ذات صلة
«جائزة الإبداع الرياضي» تهنئ كوفنتري برئاسة «الأولمبية الدولية»
«التداوي 1» بطل «الطائرة» في «ند الشبا»

ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"؛ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنيةً لهم موفور الصحة والعافية، وأن يعيد الله عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير واليُمن والبركات. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
عيد الفطر المبارك
دبي
آخر الأخبار
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
الرياضة
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
اليوم 14:06
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
الرياضة
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
اليوم 14:03
«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
الرياضة
«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
اليوم 14:00
ماكرون
الأخبار العالمية
ماكرون يعلن عن قمة جديدة بشأن أوكرانيا
اليوم 13:55
«جائزة الإبداع الرياضي» تهنئ كوفنتري برئاسة «الأولمبية الدولية»
«جائزة الإبداع الرياضي» تهنئ كوفنتري برئاسة «الأولمبية الدولية»
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©