مدير عام الحكومة الرقمية: أبوظبي تؤسّس لمرحلة جديدة من مسيرة التحوّل الرقمي

قال وسام لوتاه، مدير عام الحكومة الرقمية – دائرة التمكين الحكومي إن الاتفاقية بين حكومة أبوظبي، وشركة مايكروسوفت، و"جي42" تؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة التحوّل الرقمي لإمارة أبوظبي، وتعتبر تقدماً حتمياً نحو اعتماد السحابية السيادية في الحكومة الرقمية للإمارة، ما يدعم تنفيذ استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 – 2027، من خلال التأسيس لحوسبة سحابية سيادية موحدة، يكون لها أثر كبير على تحسين تقديم الخدمات الحكومية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال، إضافة إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية والأداء الحكومي والاستدامة البيئية.

وأضاف أنه مع تنفيذ هذا النظام السحابي السيادي المشترك، ستكون لدينا القدرة العالية على معالجة أكثر من 11 مليون معاملة رقمية بشكل يومي بين الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين والشركات.

وأوضح أن الاتفاقية تأتي في ظل توجه حكومة أبوظبي وجهودها بأن تكون أوَّل حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2027، حيث تهدف أبوظبي إلى أتمتة 100% من عملياتها الحكومية بحلول عام 2027، مدعومة باستثمار 13 مليار درهم "3.54 مليار دولار" في البنية التحتية الرقمية، ولذلك تعد هذه الشراكة فرصة استراتيجية تدعم استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 -2027، التي سيتم خلالها تطبيق أكثر من 200 حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الإنتاجية والعمليات التشغيلية، وهو ما تجلّى في إطلاق منصة "تم"، المنصة الحكومية الموحدة، التي ساهمت في تقليل معدل زيارة المتعاملين بنسبة 90%، وجعلت أكثر من 73% من المعاملات فورية واستباقية.

وقال إن هذه الشراكة الاستراتيجية بين الأطراف الثلاثة، ستتيح للجهات الحكومية في أبوظبي والحكومة الرقمية الحفاظ على سيادة البيانات، وتشكيل بنية تحتية رقمية قوية وجاهزة للمستقبل تدعم اعتماد الذكاء الاصطناعي والأتمتة في مختلف الجهات الحكومية، وترسخ لديها ثقافة الابتكار، وأيضًا تقديم نموذج عالمي جديد يقدم حكومة المستقبل.