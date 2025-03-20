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علوم الدار

جامعة الإمارات ضمن الأفضل عالمياً لدراسة 22 تخصصاً

مبنى جامعة الإمارات
21 مارس 2025 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

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تواصل جامعة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالتميز الأكاديمي والتأثير العالمي، من خلال تحقيق ترتيب متميز في جميع المجالات الأكاديمية الواسعة للسنة الثالثة على التوالي في تصنيف QS للجامعات العالمية، حسب التخصص لعام 2025، حيث تم تصنيف الجامعة، ضمن أفضل الجامعات في العالم لدراسة 22 تخصصاً، بزيادة عن 20 مادة في العام الماضي، كما أنها تميزت بوجود أكبر عدد من المواد المصنفة بين الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في نسخة 2025، حققت جامعة الإمارات إنجازاً ملحوظاً، حيث تقدم ترتيب الجامعة في 12 تخصصاً، وحافظت على مركزها في 7 تخصصات، كما وتفوقت في تخصصات اللغويات والسياسة والدراسات الدولية في الفئة 251-300 و301-400 على التوالي. علاوة على ذلك، تم تصنيف الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة عالمياً في 16 مجالاً متخصصاً، ما يعزز سمعتها كمؤسسة رائدة في التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الدكتور أحمد علي الرئيسي -مدير جامعة الإمارات بالإنابة «إن تفوق جامعة الإمارات المستمر في تصنيفات QS يعزز مكانتنا كجامعة شاملة ملتزمة بالتميز الأكاديمي، والبحث المؤثر، والتعاون العالمي، حيث تعكس هذه التصنيفات التزام الجامعة الوطنية الأم بالمساهمة الفعالة في بناء مجتمع قائم على المعرفة، ورفد المجتمع بخريجين على قدر عالٍ من الكفاءة في مختلف المجالات الحيوية، ونؤكد مواصلة العمل لتعزيز مكانتنا كمؤسسة رائدة عالمياً، بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات وحكومتنا الرشيدة».

جامعة الإمارات
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