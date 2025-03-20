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«الإمارات الخيرية» تنظم فعالية للأيتام

«الإمارات الخيرية» تنظم فعالية للأيتام
21 مارس 2025 02:24

رأس الخيمة (وام)

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نظمت جمعية الإمارات الخيرية فعالية خاصة بالأيتام داخل الدولة، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، في إطار إحياء يوم زايد للعمل الإنساني، وذلك بهدف تعزيز قيم التراحم في المجتمع.
وشهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من المشاركين والأطفال الأيتام، حيث قاموا بتوزيع وجبات «كسر الصيام» على المارة في الطرقات، وعقب توزيع الوجبات، نظمت الجمعية إفطاراً جماعياً للأيتام في أجواء عائلية، ساهمت في إدخال الفرحة في قلوب الأطفال. 
وأكد عبد الله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الفعالية تأتي انطلاقاً من القيم النبيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل العطاء نهجاً ثابتاً في دولة الإمارات.
وقال: «إن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة عظيمة لاستذكار مآثر القائد المؤسس، الذي زرع فينا حب الخير والبذل والعطاء من أجل إسعاد الآخرين، واليوم نحن نسير على خطاه عبر هذه المبادرات التي تهدف إلى إدخال الفرحة في قلوب الأيتام، وتعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع». 
وأضاف: «إن الجمعية مستمرة في إطلاق المزيد من المبادرات الإنسانية التي تستهدف الفئات المحتاجة»، مشدداً على أهمية التعاون بين المؤسسات الخيرية والجهات الرسمية لنشر ثقافة التطوع، وتعزيز قيم العطاء.

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