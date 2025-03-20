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10.000 وجبة في يوم زايد للعمل الإنساني بدبي

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
21 مارس 2025 02:25

دبي (الاتحاد)
تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، واحتفاءً بعام المجتمع، أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مبادرة تطوعية تهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز القيم الإنسانية والتطوعية، تخليداً لذكرى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيراً على خطى القيادة في دعم العمل الخيري والتطوعي.
وشهدت المبادرة مشاركة 9 جهات حكومية وخاصة، وأكثر من 285 متطوعاً أسهموا في تقديم 900 ساعة تطوعية، ما أثمر عن توزيع أكثر من 10.000 وجبة، دعماً للفئات المحتاجة، في تجسيد واضح لروح التعاون والتكافل المجتمعي.

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وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري: «إن إطلاق المبادرة، تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، وعام المجتمع، يعكس التزام الدائرة بمواصلة نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ قيم العطاء والعمل الإنساني».

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