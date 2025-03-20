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علوم الدار

«تريندز»: ترسيخ مفاهيم السعادة المؤسسية

خلال الاحتفال (من المصدر)
21 مارس 2025 02:24

أبوظبي (الاتحاد)
احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات باليوم العالمي للسعادة، الذي يصادف الـ20 من مارس كل عام، وذلك في إطار جهوده المستمرة لإيجاد بيئة عمل جاذبة ومُنتجة تعزز من رفاهية الموظفين، وتدعم أداءهم المهني.
وجاء الاحتفال هذا العام، متزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يُجسد قيم العطاء والتسامح التي رسّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تُعد أساساً في بناء مجتمعات سعيدة ومزدهرة.

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وفي هذه المناسبة، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن المركز يحرص على ترسيخ مفاهيم السعادة المؤسسية كجزء أساسي من استراتيجيته، مشيراً إلى أن بيئة العمل الإيجابية تنعكس بشكل مباشر على الإبداع والإنتاجية.
وأضاف: نؤمن بأن الاستثمار في سعادة الموظفين هو استثمار في نجاح المؤسسة وتقدُّمها، كما أن ارتباط يوم السعادة بيوم زايد للعمل الإنساني يعزز من رسالتنا في نشر القيم الإيجابية والبناءة.
من جانبها، أكدت وردة المنهالي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في «تريندز» حرص المركز على تعزيز روح الفريق، وتوفير بيئة عمل محفزة، مشيرة إلى أن السعادة المؤسسية تشكل عاملاً أساسياً لدعم التفاعل الإيجابي بين الموظفين، وتحقيق التميز المؤسسي، كما أن هذه المناسبة المزدوجة تدفعنا إلى مواصلة العمل، وفق نهج الشيخ زايد، رحمه الله، في تمكين الإنسان، وتعزيز رفاهيته.

اليوم العالمي للسعادة
يوم السعادة
يوم السعادة العالمي
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
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