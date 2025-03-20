«أبوظبي للتنقل» يعلن عن تسهيلات لزوار جامع الشيخ زايد الكبير خلال الشهر الفضيل

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجموعة من الخدمات والتسهيلات المخصصة لزوار جامع الشيخ زايد الكبير خلال الشهر الفضيل، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تحسين الحركة المرورية وتعزيز انسيابية التنقل في المنطقة المحيطة بالجامع، لاسيّما خلال فترات صلاة التراويح وصلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر المبارك.

وفي إطار جهوده المستمرة لتحسين خدمات النقل العام وتيسير تنقل المصلين خلال شهر رمضان المبارك، سيقوم المركز بتشغيل 10 حافلات مجانية تربط جامع الشيخ زايد الكبير بنقطة التبديل في منطقة ربدان.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهوده لتسهيل وصول المصلين، خاصة خلال الفترات التي تشهد إقبالا كبيرا، وتتميز الخدمة بتواتر زمني منتظم يضمن تنقلا مريحا وفعالا، كما تشمل التسهيلات مراقبة الطرق المحيطة بالجامع والتقاطعات المحكومة بالإشارات الضوئية عبر كاميرات المراقبة الرقمية، بهدف رصد أي ازدحام مروري أو طارئ والاستجابة الفورية له، مما يضمن حركة مرورية انسيابية وآمنة.

كما تم توفير لوحات إلكترونية متنقلة لتوجيه الزوار إلى المواقف المخصصة بكل سهولة، إلى جانب تفعيل الرسائل التوجيهية على اللوحات الإلكترونية الثابتة (VMS) المحيطة بالجامع، لتنبيه مستخدمي الطريق وإرشادهم إلى أفضل المسارات المتاحة، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مفتشين ميدانيين في مواقع الإشارات الضوئية والتقاطعات المحيطة بالجامع، لضمان تنظيم الحركة المرورية والتعامل السريع مع أي تحديات قد تواجه مستخدمي الطريق خلال أوقات الصلاة.

وتشمل التسهيلات كذلك توفير خدمة مساندة الطرق وقطر المركبات، وتكثيف دوريات المراقبة حول جامع الشيخ زايد الكبير لضمان سرعة الاستجابة وإخلاء مواقع الحوادث المرورية، مما يسهم في توفير بيئة مرورية أكثر سلاسة وأمانًا خلال الشهر الفضيل.

وفي ما يخص النقل بمركبات الأجرة، أعلن أبوظبي للتنقل عن تخصيص 100 مركبة أجرة يوميا خلال شهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجات زوار جامع الشيخ زايد الكبير، مع إمكانية زيادة عدد المركبات بما يتناسب مع الطلب المتزايد خلال هذه الفترة.

وأكد أبوظبي للتنقل، التزامه المستمر بتطوير حلول ذكية تضمن تجربة نقل سلسة وآمنة، تماشيا مع رؤيته الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة ودعم تنقل مريح لجميع أفراد المجتمع.