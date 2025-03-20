طحنون بن زايد: نعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إن الإمارات تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

وأعلن سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ناقشت مع لاري فينك، وساتيا ناديلا، وجنسن هوانغ، آليات العمل المشترك لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية لدفع عجلة النمو العالمي وتعزيز الابتكار».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «يساهم انضمام شركات جديدة إلى شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AIP) في تعزيز قدراتنا ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على مراكز البيانات المتقدمة وحلول الطاقة المستدامة».

وأوضح سموه «نعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية العالمية، ويدعم الرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر استدامة للبشرية».