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محمد بن راشد يشيد بموظف على تفانيه في خدمة العملاء

محمد بن راشد يشيد بموظف على تفانيه في خدمة العملاء
20 مارس 2025 22:38

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بالموظف يوسف محمد عبدالله، على تفانيه في خدمة العملاء.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في تقرير حديث وصلني للمتسوق السري.. ومن مركز خدمة العملاء لفحص وتسجيل المركبات في القصيص.. تابعنا يوسف محمد عبدالله.. شاب مجتهد.. بشوش.. مبادر لخدمة الناس.. حريص على إنجاز معاملاتهم.. يلتف حوله المتعاملون ويشكرونه على خدمته».

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وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «تحية ليوسف.. نحن نتابعك.. ونتابع غيرك من الشباب والشابات المتفانين في خدمة الناس.. الحريصين على سمعة دبي».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
المتسوق السري
موظفون
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