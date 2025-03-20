«محمد بن راشد للفضاء» يفتح باب التسجيل بدراسات محاكاة الفضاء المستقبلية

دبي (وام)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التسجيل أمام المواطنين الإماراتيين، للمشاركة في دراسات محاكاة الفضاء المستقبلية، ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء. وتهدف هذه الدراسات إلى محاكاة بيئات الفضاء على الأرض، ودراسة تأثير العزلة على صحة رواد الفضاء، إضافةً إلى ديناميكيات العمل الجماعي، في إطار استعدادات الدولة لخوض مهمات فضائية طويلة الأمد، وتعد عنصراً أساسياً في أبحاث المهمات الفضائية المأهولة كونها تساعد في تطوير استراتيجيات استكشاف الفضاء، مثل الرحلات المستقبلية إلى القمر والمريخ.

ومن خلال محاكاة بيئة الفضاء في منشآت متخصصة، يتمكن الباحثون من تقييم قدرة البشر على التكيف، وتطوير تدابير وقائية ضد المخاطر المحتملة، وتحسين استراتيجيات العمليات الفضائية.

وفي هذا السياق، قال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، إن استثمار الإمارات في الفضاء لا يقتصر على إطلاق المهمات، بل يشمل بناء المعرفة والكوادر البشرية، وتمثل دراسات المحاكاة خطوة أساسية لفهم التكيف مع البيئات القاسية، وضمان استدامة المهمات الفضائية، مع إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في أبحاث تعزز دور الدولة في المجتمع الفضائي العالمي.

ووصف عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف، هذه الدراسات بأنها وسيلة فعالة لاختبار العناصر الحيوية للمهمات طويلة الأمد، بما في ذلك التغيرات الفسيولوجية والنفسية للطاقم، وتطوير أنظمة الدعم الحيوي، وتحسين استراتيجيات التشغيل في المهمات القمرية والمريخية.

ويبحث المركز عن متطوعين إماراتيين تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عاماً، يتمتعون بصحة جيدة، ويحملون شهادات في مجالات مثل الهندسة، التكنولوجيا، أو الرعاية الصحية، مع إجادة اللغة الإنجليزية. يذكر أن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء ممول من قبل صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ويمكن التسجيل عبر رابط: www.mbrsc.ae/mbrevents.