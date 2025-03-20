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علوم الدار

محمد بن جمال القاسمي يحضر ملتقى «التواصل الاجتماعي»

محمد بن جمال القاسمي يحضر ملتقى «التواصل الاجتماعي»
21 مارس 2025 02:24

رأس الخيمة (وام)

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حضر الشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي ملتقى السحور الرمضاني الذي نظمه «متنزه رأس الخيمة للحياة البرية» في رأس الخيمة لعدد من مؤثري التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء الدولة وبعض من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي.
وتجاذب الشيخ محمد بن جمال القاسمي بحضور عدد من الشيوخ والمسؤولين والشعراء والإعلاميين الحديث مع المؤثرين حول اختيارهم للمواضيع الهادفة في مختلف المجالات الثقافية العلمية، الاجتماعية والإنسانية إضافة إلى تجاربهم في صناع محتوى ونقل مختلف الفعاليات في الدولة بطرق مغايرة وإتقان المحترفين.

الإمارات
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منتزه رأس الخيمة للحياة الطبيعية
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