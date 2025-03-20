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جامع الشيخ خليفة الكبير في العين يقدم 213 ألف وجبة إفطار خلال النصف الأول من رمضان

جامع الشيخ خليفة الكبير في العين
21 مارس 2025 01:16

العين (وام)
يُمثل جامع الشيخ خليفة بن زايد الكبير الواقع في قلب مدينة العين إضافةً نوعية إلى المشهد الحضاري لمدينة العين، كونه معلماً دينياً ثقافياً، يتمتع بتصميم آسر وثراء في الفنون والتفاصيل، منحه حضوراً لافتاً كونه يجمع بين عراقة الماضي، وحداثة التصاميم المعاصرة، الذي يمنح الزائر انطباعاً يحاكي واقع المدينة التي تروي واحاتها عراقة ماضٍ أصيل، خالطت أصالته حداثة العصر لتنتج مزيجاً فريداً يبهر زائريها.
ورفع جامع الشيخ خليفة بن زايد في مدينة العين جاهزيته لاستقبال جموع المصلين الذين يتدفقون بشكل متزايد خلال الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك حيث تمت جدولة القراء الذين سيحيون العشر الأواخر في رحاب الجامع، إذ سيؤم المصلين في صلاة التهجد طوال العشر الأواخر الإمام يحيى عيشان، ويحيي الجامع شعائر صلاة التهجد في تمام الساعة 12:00 ليلاً.
ولضمان انسيابية مرور المصلين والمفطرين، فتح الجامع جميع أبوابه ومداخله، ووفر 2,176 موقفاً للسيارات لاستقبال المصلين، خُصص منها 28 موقفاً مناسباً يراعي احتياجات كبار السن وذوي الهمم.
ويشهد الجامع إطلاق مدفع الإفطار يومياً من رحابه بالتعاون مع وزارة الدفاع، على مدار الشهر الفضيل، إيذاناً بموعد الإفطار، وإحياء لهذا الموروث الثقافي الراسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي.
واستقبل جامع الشيخ خليفة الكبير أكثر من 339,428 ضيفاً في النصف الأول من شهر رمضان، من بينهم 124,740 مصلّياً.
وقدم الجامع، ضمن مشروع «ضيوفنا الصائمون»، 213,885 وجبة إفطار، وهو العام الأول الذي يستضيف الجامع خلاله مشروع «ضيوفنا الصائمون» الذي ينظمه مركز جامع الشيخ زايد الكبير عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، برعاية «مؤسسة إرث زايد الإنساني» وبالشراكة الاستراتيجية مع فندق إرث حيث يتم تقديم ما يزيد على 15 ألف وجبة إفطار في الجامع يومياً.
تجدر الإشارة إلى أن مركز جامع الشيخ زايد الكبير أتاح للجمهور الاطلاع على المستجدات المتعلقة بجامع الشيخ خليفة الكبير في العين خلال شهر رمضان المبارك، عبر حساب جامع الشيخ خليفة الكبير في مدينة العين على منصة الانستغرام (skgmuae@).

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