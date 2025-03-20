1500 صندوق من «فرحة عيد» للأطفال

الشارقة (وام)

وزعت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، 1500 صندوق ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية «فرحة عيد» في دورته الـ13، حيث تم تسليم الهدايا إلى الأطفال في منازلهم قبل حلول عيد الفطر المبارك، بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم.

ويشمل مشروع «فرحة عيد» توزيع هدايا عينية وعيديات مادية للأطفال من حديثي الولادة وحتى سن 18 عاماً، من أبناء المستفيدين من الدائرة، وكذلك الأطفال المقيمين في دور الرعاية التابعة لها.

ويُنفَّذ المشروع سنوياً خلال عيدي الفطر والأضحى المبارك، في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم التراحم والتواصل بين أفراد المجتمع.

وأكدت حصة الحمادي، مديرة إدارة التلاحم المجتمعي، أهمية المشروع في إدخال السعادة على قلوب الأطفال وإحياء روح العيد في الأسر، مشيرة إلى حرص الدائرة على تنفيذ برامج ومبادرات تعكس قيم التكافل الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة الاجتماعية لجميع الفئات المستفيدة.