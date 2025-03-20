سعيد بن طحنون يحضر حفل ختام مسابقة الشيخ طحنون بن محمد للقرآن الكريم لكبار المواطنين

العين (وام)

حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، الحفل الختامي لمسابقة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان للقرآن الكريم لكبار المواطنين، التي نظمتها جمعية الإمارات لرعاية وبرّ الوالدين، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وذلك بمسرح بلدية مدينة العين.

وقال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان: إن مسابقة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان للقرآن الكريم جاءت لتكريم كبار المواطنين والمواطنات في عمل روحاني خالص، يخدم هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، بالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يمثل موعداً متجدداً للاحتفاء بسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي امتدت أياديه البيضاء إلى جميع دول العالم، وترك إرثاً إنسانياً راسخاً.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن حياة المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رافق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهل من حكمته وخبرته، وكان شاهداً على إعلان دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971 ومحطاتها المفصلية.

وأعرب معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان عن شكره للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة لتعاونها الكبير لإنجاح المسابقة بدورتها الثالثة وجميع الجهات المشاركة والداعمة للمسابقة.

من جانبه، تقدم المستشار أحمد سودين البلوشي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري للجمعية، على متابعته الدائمة ودعمه الكبير لإنجاح جميع برامج وفعاليات الجمعية. وأوضح أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ 420 مشاركاً ومشاركة من الآباء والأمهات، وقدم التهنئة للفائزين ممن برعوا في تلاوة القرآن الكريم بأصواتهم الندية.

وفاز في مسابقة أجمل ترتيل رجال فاضل سعيد سيف الشامسي، وفي فئة أجمل ترتيل للنساء جوهرة أحمد عبد الملك، وطاهرة سالم خميس الواحدي، ومنى مرزوق عيد مبارك، في حين فاز في مسابقة جزء واحد رجال عبدالله محمد سعيد السعدي، وإسماعيل عبد الخالق الشرع، ومحمد محمود أحمد الحوسني.

وفي فئة جزء واحد للنساء، نادية سعد عبيد مبارك، وموزة عبدالله سليمان، وكليثم عوض اليحيائي، فيما فاز بمسابقة سورة الكهف رجال علي خلفان عبيد خلف النقبي، وفي فئة سورة الكهف للنساء عائشة سالم راشد الكندي، وفاطمة سالم محمد الغفلي، وعزيزة عبد الرحمن المرزوقي.

وتم أيضاً تكريم الفائزين بمسابقة فيديو عن الشيخ زايد مع القرآن الكريم، ومسابقة أجمل ترتيل من أصحاب الهمم، ومسابقة بر الوالدين التي تضمنت أسئلة متنوعة عن بر الوالدين.

حضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والعلماء.

وفي ختام الحفل، قام معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، بتكريم لجنتي تحكيم المسابقة والفائزين والرعاة.