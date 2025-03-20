«الإمارات الصحية» تحتفل بتخريج «تدريب المدربين» في الطب النفسي للرعاية الأولية

دبي (الاتحاد)

تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج الزمالة «تدريب المدربين» في الطب النفسي للرعاية الأولية، الذي نظّمته بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في إرفين، في خطوةٍ بارزة ضمن جهودها لتعزيز دمج الصحة النفسية في منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن توفير خدمات صحية شاملة لأفراد المجتمع وتسهيل وصولهم إليها.

وأكّد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تنظيم هذا البرنامج يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز خدمات الصحة النفسية من خلال دمجها في بيئة الرعاية الصحية الأولية، تماشياً مع أهداف السياسة الوطنية للصحة النفسية الرامية إلى وضع إطار وطني متعدد القطاعات لتطوير هذه الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية، مضيفاً: «نحن فخورون بتخريج الدفعة الأولى من المدربين، ونتطلع إلى توسيع نطاق البرنامج لضمان استدامة هذه الجهود وتعزيز جودة الحياة في مجتمعنا».

يتميز برنامج «تدريب المدربين» بمنهج شامل يتضمن أكثر من 50 ساعة تدريبية موزعة على شكل محاضرات إلكترونية شهرية، وجلسات إرشاد فردية، وورش عمل مكثّفة في الولايات المتحدة، حيث يتعلم المشاركون كيفية التعرف على الأعراض المبكرة للاضطرابات النفسية، وإجراء التقييمات النفسية بكفاءة، وتقديم العلاجات المبنية على الأدلة العلمية، بما في ذلك العلاج المعرفي والمقابلات التحفيزية والإدارة الدوائية. وبعد استكمال متطلبات البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة من كلية الطب في جامعة كاليفورنيا بإرفين، ما يتيح لهم تطبيق معارفهم بشكلٍ مباشر في ممارساتهم اليومية.