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علوم الدار

طحنون بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزير التجارة الأميركي

طحنون بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزير التجارة الأميركي
21 مارس 2025 09:29

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني،هوارد لوتنيك وزير التجارة الأميركي.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين الإمارات والولايات المتحدة.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي:"اجتمعت اليوم مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، حيث ناقشنا سبل تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين دولة الإمارات العربية والولايات المتحدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية. نعمل معاً من أجل تطوير شراكتنا الاقتصادية الاستراتيجية لدعم مصالحنا المشتركة وعلاقتنا  الاستراتيجية".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الولايات المتحدة
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
طحنون بن زايد
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