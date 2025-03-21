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علوم الدار

محمد بن زايد: نحتفي بعطاء الأم وتفانيها من أجل الأسرة والمجتمع

رئيس الدولة
21 مارس 2025 10:47

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في يوم الأم أدعو الله تعالى أن يحفظ أمي وجميع الأمهات في دولة الإمارات والعالم ويديم عليهن الخير والصحة والسعادة. 

وقال سموه عبر منصة إكس:"في يوم الأم أدعو الله تعالى أن يحفظ أمي وجميع الأمهات في دولة الإمارات والعالم ويديم عليهن الخير والصحة والسعادة.

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وأضاف سموه:"في هذه المناسبة نحتفي بعطاء الأم وتفانيها من أجل الأسرة والمجتمع، والرسالة السامية التي تحملها في تربية النشء على القيم والأخلاق الكريمة، ونعبر عن امتنانا لأمهاتنا وتقديرنا لتضحياتهن التي لا يكافئها شكر أو امتنان".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
يوم الأم
محمد بن زايد
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