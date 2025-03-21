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علوم الدار

شخبوط بن نهيان يستقبل سفير تركيا

شخبوط بن نهيان يستقبل سفير تركيا
21 مارس 2025 11:10

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، لطف الله جوكتاش سفير الجمهورية التركية لدى دولة الإمارات، واستعرض معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية وتحديدا في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وجرى خلال اللقاء بحث التطورات في القارة الأفريقية، ومناقشة آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
وأعرب معاليه، خلال اللقاء، عن تمنياته للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وتركيا.

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المصدر: وام
تركيا
شخبوط بن نهيان
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