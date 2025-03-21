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علوم الدار

محمد الشرقي يشهد جلسة "قوة التغيير والتوازن النفسي"

محمد الشرقي يشهد جلسة "قوة التغيير والتوازن النفسي"
21 مارس 2025 11:53

‎أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية التغيير الذاتي وتحقيق التوازن الشخصي وأثره في تحسين الصحة النفسية، وتعزيز جودة الحياة، لبناء مجتمع صحي ومتوازن.

‎جاء ذلك خلال حضور سموه، في قصر الرميلة، محاضرةً في مجلس محمد بن حمد الشرقي، بعنوان " قوة التغيير: الطريق إلى تحقيق التوازن الشخصي والسعادة"، بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة، قدمها المؤلف والمدرب في مجال تطوير الذات الدكتور خالد المنيف.

حضر الجلسة، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ‎والشيخ حمد بن عبدالله الشرقي.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، على دعم المبادرات التي تسهم في رفع الوعي الذاتي والاجتماعي لدى الأفراد، وتعزيز الصحة النفسية والتغيير الإيجابي، وتواكب رؤية الدولة وتوجّهاتها المجتمعية في هذا المجال.

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‎واستعرض الدكتور خالد المنيف خلال الجلسة عدة محاور، منها كيفية فهم الذات وتحقيق التوازن الشخصي في حياة الأفراد، بدءا من فهم جوهر الذات كأولى خطوات الوصول إلى التوازن النفسي، وصولًا إلى أسس السعادة والرضا الداخلي.

‎وتحدّث المنيف عن أهمية تحقيق التوازن بين العمل والحياة والعلاقات، بالإضافة إلى خطوات عملية لتعزيز الطاقة الإيجابية في الحياة اليومية، وتحسين جودة الحياة بشكلٍ فعّال.

‎من جهته أكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، حرص المجلس الدائم على تنظيم المحاضرات التي تسهم في تعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي، وذلك بفضل توجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، مشيرًا إلى أن المجلس يواكب رؤية الدولة في عام المجتمع، ويسعى إلى تحقيق التنمية الشخصية والمجتمعية للفرد. حضر الجلسة عدد من المسؤولين والشباب.

المصدر: وام
محمد الشرقي
الصحة النفسية
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