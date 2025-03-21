مصرف أبوظبي الإسلامي يدعم حملة "وقف الأب" بـ3 ملايين درهم

انضم مصرف أبوظبي الإسلامي إلى قائمة المساهمين في حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام ، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، حيث أعلن المصرف عن مساهمته بمبلغ 3 ملايين درهم لدعم جهود الحملة.

وتأتي مساهمة المصرف، في سياق تفاعل المؤسسات والشركات والأفراد مع الحملة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتهدف إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

كما تهدف الحملة إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين.

وقال محمد عبد الباري الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن حملة "وقف الأب" هي رسالة خير جديدة من دولة الإمارات إلى شعوب العالم، وتجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العمل الخيري والإنساني، وتوجيهاته بتقديم الدعم للفئات الأقل حظاً، من خلال إطلاق وتنفيذ برامج مستدامة تهدف إلى توفير الرعاية الصحية لهم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الكريمة تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالصحة باعتبارها حجر الأساس في بناء مجتمع قوي ومستدام.

وأعرب عن فخر المصرف بالمشاركة في حملة "وقف الأب" التي تحمل رسالة إنسانية عظيمة، وتعزز مفاهيم الوقف المستدام، لافتا إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي يؤمن بأهمية دعم مثل هذه المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً طويل الأمد، وتساهم في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" “DubaiNow” تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" "Jood.ae".

