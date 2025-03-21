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علوم الدار

منصور بن زايد: في "يوم الأم" أهنئ رمز العطاء "أم الإمارات"

منصور بن زايد
21 مارس 2025 12:42

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في يوم الأم، رمز العطاء، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقال سموه: أدعو الله أن يحفظها ويديم عليها الصحة والعافية، وأن يحفظ جميع الأمهات في الإمارات والعالم.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:"في يوم الأم، أهنئ رمز العطاء، أم الإمارات، وأدعو الله أن يحفظها ويديم عليها الصحة والعافية، وأن يحفظ جميع الأمهات في الإمارات والعالم".

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وأضاف سوه:"في هذه المناسبة، نعبر عن تقديرنا وامتناننا لمن تضحّي وتعطي بلا حدود من أجل تربية أبنائها، وسعادة أسرتها، ونهضة مجتمعها ووطنها. كل عام والأمهات في كل مكان بخير وسعادة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
أم الإمارات
يوم الأم العالمي
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