زايد العليا تقدم خدماتها لـ 237 طالباً من فئة متلازمة داون بمراكزها

تقدم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خدماتها لـ 237 طالباً من فئة متلازمة داون ملتحقين بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكدت المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، أهمية التدخل المبكر لتقديم الدعم والرعاية للأفراد المصابين بمتلازمة داون، وتمكينهم ودمجهم بشكل فعّال في المجتمع، وذلك من خلال خلق بيئات شاملة تقدرالتنوع، وتوفر فرصاً متساوية لهم، موضحة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز إمكانية الوصول المادي، وإزالة الحواجز المجتمعية، وتنفيذ السياسات والممارسات التي تكفل تكافؤ فرص العمل والتعليم والمشاركة الاجتماعية لأصحاب الهمم بصفة عامة، لاسيما المصابين بمتلازمة داون.

وأشارت المؤسسة إلى أن برامج التدخل المبكر مثل علاج النطق واللغة، والعلاج الوظيفي، والتربية الخاصة، وتقديم الدعم والمساعدة للأفراد المصابين بمتلازمة داون تعمل على تطوير المهارات الأساسية اللازمة للتواصل والرعاية الذاتية، والتفاعلات الاجتماعية، والتعلم الأكاديمي لتلك الفئة.

وأكد عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التزام المؤسسة الكامل بتقديم الدعم الكامل للأفراد من مختلف فئات أصحاب الهمم، خاصة المصابين بمتلازمة داون عبر التدخل المبكر لتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من الاندماج الفاعل في المجتمع، مشيراً إلى أن زيادة الوعي حول متلازمة داون أمر بالغ الأهمية لضمان حصول الأفراد المصابين بهذه الحالة على الدعم والفهم وتكافؤ الفرص، وأن التعليم يلعب دوراً حيوياً في تحطيم الصور النمطية حول أصحاب الهمم من تلك الفئة.

وأضاف أنه على مدار الأعوام الماضية، قدمت المؤسسة ولا تزال العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة للأشخاص المصابين بمتلازمة داون وتشمل التدريب المهني، وورش العمل المتخصصة،والدعم النفسي، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية مبتكرة تسهم في تطوير مهاراتهم.

بدورها قالت خلود عبد الرحيم المحمد، مدير إدارة مراكز الرعاية والتأهيل بالمؤسسة: «إن الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون يهدف إلى نشر الوعي والدعم للمصابين بمتلازمة داون، والاعتراف بالقدرات الفريدة ونقاط القوة للأفراد المصابين بتلك المتلازمة وتعزيز الاندماج الاجتماعي والقبول، منوهة بأن تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع من خلال إشراكهم مع أفراد المجتمع الخارجي وتعزيز الثقة بالنفس لديهم من الأهداف التي تسعى إليها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم».