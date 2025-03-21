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بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي بـ 277 مليون درهم

بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي بـ 277 مليون درهم
21 مارس 2025 19:47

بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية في الإمارة بمبلغ 277 مليون درهم، وتُمنح المكافأة للموظفين المدنيين المؤهلين وفق المعايير المحددة.
وتأتي هذه المكرمة السامية تتويجاً للإنجازات التي حققتها الإمارة خلال العام، والتي عكست كفاءة الأداء الحكومي، وأسهمت في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المدن تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم، كما تؤكد تقدير القيادة الرشيدة لموظفي حكومة دبي، كشركاء أساسيين في تحقيق هذه النجاحات من خلال التزامهم وإبداعهم في مختلف القطاعات.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الخطوة تترجم رؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته الدائمة برعاية الكفاءات البشرية، وتحفيزها على تقديم أفضل أداء، بما يعزز الإنتاجية والجودة في العمل، ويسهم في ترسيخ المسيرة التنموية، ومكانة دبي كأفضل وجهة للعمل والعيش في العالم، حيث تواصل حكومة دبي في توفير بيئة عمل نموذجية لكوادرها، وإطلاق المبادرات المُحفّزة لهم على العطاء والإبداع.
وتعمل حكومة دبي على توفير جميع المقومات والمتطلبات، لضمان الحياة الكريمة للأسر المواطنة والعاملين في حكومة دبي، بما يسهم في استدامة استقرارهم، وازدهار مستقبلهم، كما تسعى إلى توفير البيئة الداعمة لجميع العاملين في دوائرها، واستقطاب أفضل الكفاءات والعقول، للإسهام في جهود التطوير المستمرة لمنظومة العمل الحكومي في إمارة دبي.
ويأتي ذلك تزامناً مع مساعي حكومة دبي الحثيثة في الارتقاء بمعايير التميز في الأداء، معزّزة موقعها ضمن قائمة أفضل وأنجح الحكومات وأكثرها كفاءة من حيث الخدمات الحكومية، والأداء المؤسسي، ما يرسّخ مكانة حكومة دبي حكومةً سبّاقةً ورائدةً ومبدعةً.

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المصدر: وام
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