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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة ناميبيا بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة ناميبيا بذكرى استقلال بلادها
21 مارس 2025 21:15

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة نيتومبو ناندي ندايتوا رئيسة جمهورية ناميبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة نيتومبو ناندي ندايتوا.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سارا كوغونجيلوا أماديلا رئيسة وزراء جمهورية ناميبيا.

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المصدر: وام
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